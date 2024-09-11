Batman'da Site Bahçesindeki Araçlar Alev Alev Yandı

Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 2 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün gece Batman'da meydana geldi. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir site bahçesinde park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN