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Batman'da Site Bahçesindeki Araçlar Alev Alev Yandı

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Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 2 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 2 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün gece Batman'da meydana geldi. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir site bahçesinde park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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