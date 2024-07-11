Batman'da şimşek çakması sonucu hayatını kaybeden genç kız

Batman'da şimşekten korkan genç kız, balkondayken şimşek çakması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Büşra Ceren (24), evlerinin balkonunda aile bireyleri ile birlikte oturduğu sırada aniden şimşek çakmaya başladı. Şimşek korkusu olan Ceren, şimşek çakması ile birlikte fenalaşmaya başladı. Ailesi tarafından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. - BATMAN