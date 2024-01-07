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Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada yaralanan M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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