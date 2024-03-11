Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN