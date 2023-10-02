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Batman'da silahlı saldırıya karışan 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Batman'da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de merkez Belde Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde Ş.B'nin (37) silahla öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, olaya karıştıkları tespit edilen C.A. (57), K.A. (46), N.A. (42) ve İ.A. (40) olay günü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A, N.A. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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