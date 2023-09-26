Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan İbrahim Hakkı Caddesi yakınlarında Ş.B. (38) isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Ş.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında Ş.B. (38) silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Ş.B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ş.B'nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.