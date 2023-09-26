Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan İbrahim Hakkı Caddesi yakınlarında Ş.B. (38) isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Ş.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.