Batman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Batman'ın Kültür Mahallesi'nde yürüyen bir şahıs, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Batman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi'nde F.Z.Y. (25), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. F.Z.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN