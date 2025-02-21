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Batman'da Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti

Batman'da Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti
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Batman kent merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Rojhat Keskin ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Batman kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde Rojhat Keskin (25), arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Keskin, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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