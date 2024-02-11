Batman'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda F.B. (24) silahla vurularak göğsünden ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen F.B., yapılan tüm müdahalelere kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN