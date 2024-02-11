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Batman'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.B. isimli kişi silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda F.B. (24) silahla vurularak göğsünden ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen F.B., yapılan tüm müdahalelere kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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