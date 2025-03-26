Batman'da silahlı kavga: 6 yaralı

BATMAN - Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.