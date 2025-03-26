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Batman'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Batman'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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