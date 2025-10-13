Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Tutuklandı

Batman'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Tutuklandı
Batman'da yaşanan silahlı kavga sonucunda 1'i polis 7 kişinin yaralandığı olayda, 4 kişi tutuklandı. Olayla ilgili toplamda 8 şahıs gözaltına alındı ve 1 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.

Olay, 8 Ekim günü merkez GAP Mahallesi Sedat Özevin Caddesi üzerinde meydana geldi. İki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 8 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen 1 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.A, H.A, O.K, ile Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BATMAN

