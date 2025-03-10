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Batman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Batman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kavgaya karışan, ikisi ise olay yerinden geçen toplam 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri olaya karışan, ikisi olay yerinden geçen toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kuyubaşı TOKİ mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda U.O. (33) kavgaya karışanlardan, otobüs durağında bekleyen Ü.A. (31) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi seken kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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