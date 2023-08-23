Batman'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Batman'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.T. ve kardeşi Y.T. silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.