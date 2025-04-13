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Batman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı
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Batman'daki bir markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da markette 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

11 Nisan tarihinde Şafak Mahallesi'nde bir markette iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, O.K. yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde T.A, M.A, S.A, S.Ş. ve H.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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