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Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN - Batman'da Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen neden iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Kaçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Y.K. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin tedavileri devam ediyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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