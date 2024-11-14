Üye Girişi
Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sandık Kokusu 35. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Kuruluş Osman 170. bölüm izle! Kuruluş Osman SON BÖLÜM tek parça izle! Leyla 9. bölüm izle! Leyla 9. bölüm tek parça full HD izleme linki! İzmir'de AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuk kim, AIDS nasıl bulaştı? Kuzu yürek dolması tarifi! MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır? MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler! MasterChef koç yumurtası tarifi! En güzel koç yumurtası tarifi! Koç yumurtası tarifi nasıl yapılır? Koç yumurtası için malzemeler! MasterChef tuzlama çorbası tarifi! En güzel tuzlama çorbası tarifi! Tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası için malzemeler! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.