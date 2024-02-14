Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığınca kentte silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 10 adet tabanca, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 adet şarjör, 941 adet mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN