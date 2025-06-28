Batman'da Sıkışan Ebabil Kuşları Kurtarıldı

Batman'da Sıkışan Ebabil Kuşları Kurtarıldı
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Pınarbaşı Mahallesi'nde apartman balkonunda sıkışan ebabil kuşları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki kuşun cansız bedeni bulundu, üçüncü kuş ise hayata döndürülmek için tedavi altına alındı.

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde bir apartmanın balkon duvarındaki oyukta sıkışan ebabil kuşları, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakini vatandaş balkon duvarındaki oyuktan gelen kuş seslerini fark etti. Oyukta sıkışmış haldeki kuşlara kendi imkanlarıyla ulaşamayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla oyuğa ulaştı. Ekipler, burada üç ebabil kuşunun bulunduğunu tespit etti. Tespit edilen kuşlardan ikisinin susuzluk nedeniyle can verdiği belirlendi. Baygın halde bulunan üçüncü kuş ise dikkatle çıkarıldı.

İtfaiye personeli Ferit Tuncer ve arkadaşı kurtarılan kuşa kendi elleriyle su verip hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ardından, yaralı ebabil kuşu Batman itfaiyesi tarafından Veterinerlik Hizmetleri'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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