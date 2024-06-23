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Batman'da şiddetli rüzgarın etkisiyle anız yangını çıktı

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Batman'da öğlen saatlerinde çıkan anız yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Batman'da çıkan anız yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde merkez Kuyubaşı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılarak, Kuyubaşı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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