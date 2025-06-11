Batman'da Şiddetli Rüzgar Çatı Panellerini Uçurdu

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Batman'da meydana gelen şiddetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatı panellerini uçurdu. Olayda yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Batman'da şiddetli rüzgar çatı panellerini uçurdu

BATMAN - Batman'da şiddetli rüzgar, yapımı devam eden 8 katlı bir binanın çatı panellerini uçurdu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Batman'ın Bayındırlık Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında hızını artıran rüzgar, bitme aşamasında olan bir binanın çatısına monte edilmekte olan panel parçalarını yerinden söktü. Uçan panellerin bazıları bina çevresine düşerken, bazıları ise binanın önünde bulunan satış ofisinin üzerine isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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