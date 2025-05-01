Batman'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Araç Zarar Gördü
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü, ancak olayda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılacak.
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.
Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın yanında kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa