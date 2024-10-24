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Batman'da Şiddetli Patlama Korkuya Neden Oldu

Batman'da Şiddetli Patlama Korkuya Neden Oldu
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Batman merkez Hilal Mahallesi'nde bir tandıra atılan tüpün patlaması sonucu mahallede panik yaşandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da meydana gelen şiddetli patlama korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Hilal Mahallesinde sokakta bulunan bir tandırın içine kimliği belirsiz kişilerce tüp atıldı. Tandıra atılan tüp gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte tandır parçalanarak kullanılamaz hale gelirken mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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