Batman'da Seyir Halindeki Tır Yandı
Batman'da seyir halindeki bir tır motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesiyle birlikte tır yol kenarına çekildi, ancak alevler aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, olayda maddi hasar meydana geldi ama yaralı bulunmadı.
Batman'da seyir halindeki tır alev alev yandı
BATMAN - Batman'da seyir halindeki tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Hasankeyf kara yolunda Demirbilek köyü mevkiinde dorsesiz bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekmesinin ardından alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa