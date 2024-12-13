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Batman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Batman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, Fatih Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi.

Batman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Batman Fatih Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 50 AH 095 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü otomobilini yolun kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekipler otomobil yangınıyla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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