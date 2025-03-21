İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da araç motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücü yangın sonrası araçtan inerek durumu bildirdi, olayda can kaybı yaşanmadı.

Batman'da seyir halindeki otomobil, kısmen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Necat Sezer Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan duman sonrası alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaydan etkilenen olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title