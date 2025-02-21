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Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde dumanlar yükselince sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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