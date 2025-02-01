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Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Batman'da Turgut Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu fark ederek aracı kenara çekti ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayda yaralanan olmadı.

Batman'da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Turgut Caddesi'nde 33 AVR 930 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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