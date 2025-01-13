Batman'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Batman'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Alev alan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Batman Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Sürücüsü motosikleti yol kenarına çekerken motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN