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Batman'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Batman'da seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Sürücü, aracı park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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