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Batman'da seyir halindeki araç alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da seyir halindeki araç alev aldı

Batman'da seyir halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Batman'da seyir halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangında, herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki Abdürrahim Tutar isimli vatandaşa ait 72 AAS 404 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kısa sürede söndürdü. Herhangi bir yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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