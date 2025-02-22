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Batman'da Seyir Halindeki Araç Ağaçla Çarpıp Durdu

Batman'da Seyir Halindeki Araç Ağaçla Çarpıp Durdu
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Batman kent merkezinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman kent merkezinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tahliye yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü seyir halinde tahliye yolda ilerlerken bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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