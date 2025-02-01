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Batman'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Batman'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı
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Batman'da Diktepe köy yolundaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Batman'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde merkeze bağlı Diktepe köy yolunda bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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