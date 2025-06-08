Batman'da Şantiye Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Batman'da Şantiye Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Batman'ın Güneykent Mahallesi'nde bir elektrik firmasına ait şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Batman'da bir elektrik firmasına ait şantiye bahçesinde bulunan plastik borular ve elektrik kabloları alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik altyapısında kullanılan boru ve kabloların bulunduğu şantiyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yoğun dumanla birlikte çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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