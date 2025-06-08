Batman'da Şantiye Bahçesinde Yangın Çıktı

Batman'da Şantiye Bahçesinde Yangın Çıktı
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Batman'da bir elektrik firmasına ait şantiye bahçesinde çıkan yangında plastik borular ve elektrik kabloları alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şantiye bahçesinde plastik malzemeler alevlere teslim oldu

BATMAN - Batman'da bir elektrik firmasına ait şantiye bahçesinde bulunan plastik borular ve elektrik kabloları alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik altyapısında kullanılan boru ve kabloların bulunduğu şantiyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yoğun dumanla birlikte çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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