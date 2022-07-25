Batman'da saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki saman yüklü 27 SE 412 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada S.T. ve yanında bulunan Ş.T. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Ş.T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Batman'da saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.