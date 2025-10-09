Haberler

Batman'da Saman Yüklü TIR'ın Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Batman'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu saman yüklü bir tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza, Bayraklı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, saman balyaları yola savruldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yola savrulan saman balyaları toplanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
