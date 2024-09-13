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Batman'da Sahte Koruma Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta sahte koruma belgesiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı ve üzerinde farklı ülkelere ait belgeler bulundurduğu tespit edilen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Batman'da durdurulan bir araçta sahte koruma belgesiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı ve üzerinde farklı ülkelere ait belgeler bulundurduğu tespit edilen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda durdurulan araçta 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili üzerinde farklı ülkelere ait pasaport ve koruma kartı bulunduran şüpheli, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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