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Batman'da Sahte Kimlik Veren Şüphelinin 37 Yıl Hapis Cezası Olduğu Ortaya Çıktı

Batman'da Sahte Kimlik Veren Şüphelinin 37 Yıl Hapis Cezası Olduğu Ortaya Çıktı
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Batman'da yapılan polis kontrollerinde sahte kimlik veren B.Ö.'nün toplamda 49 ayrı dosyadan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli, kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanırken yakalandı.

Batman'da polis kontrolünde sahte kimlik verdiği belirlenen şüphelinin 49 ayrı dosyadan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan kimlik kontrollerinde bir kişinin şüpheli hareketler sergilediği ve kardeşine ait kimlik bilgilerini polise verdiği ortaya çıktı.

Şüpheli B.Ö'nün yapılan kontrollerinde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması" suçlarından toplamda 49 ayrı dosyadan 37 yıl Kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen B.Ö. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, adli işlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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