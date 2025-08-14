Batman'da Römorkta Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Batman'da Römorkta Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet römorkunda çıkan yangın, lastiklerin alev alması sonucu maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet römorkunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yangın römorkun içinde bulunan araç lastiklerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla başladı. Çevredekilerin durumu fark edip hemen itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, römorktaki lastikler ve römorkta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.