Batman'da Römorkta Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet römorkunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yangın römorkun içinde bulunan araç lastiklerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla başladı. Çevredekilerin durumu fark edip hemen itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, römorktaki lastikler ve römorkta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN