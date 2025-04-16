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Batman'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Batman'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
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Batman'ın Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi'nde bir otomobil reklam panosuna çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 03 AAU 056 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkıp reklam panosuna çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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