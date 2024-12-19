Batman'da Raudi Mobilya Fabrikasında Yangın

Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'ların da müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - BATMAN