Batman'da Raudi Mobilya Fabrikasında Yangın
Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edilmiş olup, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'ların da müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa