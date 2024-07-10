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Batman'da polisin durdurduğu araçtan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

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Batman'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında elektronik sigara, sigara, sigarillo, puro ve tütün bulunuyor. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da polisin durdurduğu şüpheli araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, ilimiz genelinde kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında eski havaalanı kavşağında durdurulan araçta gümrük kaçağı 400 adet elektronik sigara, 790 paket sigara,300 adet sigarillo, 100 adet puro, 135 paket pipo tütünü ve 70 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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