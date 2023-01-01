Batman'da polis ekipleri yılbaşı denetiminde

Batman polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirebilmesi için denetimler yaptı.

Batman polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirebilmesi için denetimler yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da yılbaşı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Batman kent merkezindeki cadde ve güzergahlarda denetim yaptı. - BATMAN