Batman'da polis ekipleri tarafından yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 25 zanlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Batman'da polis ekipleri tarafından yakalanan firari 25 zanlı tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN