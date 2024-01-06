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Batman'da PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

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Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesapları belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik kent merkezinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinden emniyet işlemleri devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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