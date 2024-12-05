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Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Batman'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli şahıslara yönelik adli operasyon düzenlendiği belirtildi. 3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, yasaklı yayın dahilinde bulunan örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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