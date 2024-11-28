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Batman'da PKK/KCK Destekçilerine Operasyon: 4 Gözaltı

Batman'da PKK/KCK Destekçilerine Operasyon: 4 Gözaltı
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Batman'da jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlar yapan 4 şahsı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli şahsın sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek 27 Kasım 2024 günü saat 09.00 sıralarında adli operasyon faaliyeti icra edildi. Operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, "İcra edilen ev aramalarında 3 adet yasaklı yayın dahiline bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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