Batman'da PKK/KCK Destekçilerine Operasyon: 4 Gözaltı

Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli şahsın sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek 27 Kasım 2024 günü saat 09.00 sıralarında adli operasyon faaliyeti icra edildi. Operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, "İcra edilen ev aramalarında 3 adet yasaklı yayın dahiline bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN