Batman'da piknikte çaya düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti
Batman'da aileleriyle birlikte piknik yapmak için gittikleri çay kenarında çaya düşen 2 çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler çocukları kurtarmaya çalıştı ancak bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Batman'da aileleriyle gittikleri piknikte çaya düşen 2 çocuktan biri, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında aileleriyle birlikte Batman Çayı kenarına pikniğe giden Beyzanur Akman (14) ile Seher Basutçu (10) çaya düştü. Çocukları kurtarmaya çalışan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyzanur sudan baygın çıkartılırken, Seher'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN