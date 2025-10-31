Batman'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah 10.30 saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy ve Boğaz köyleri arasında meydana geldi. Gercüş istikametinde gitmekte olan 35 RY 150 plakalı pikap karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Nure Ekin (44) Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN